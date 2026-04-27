В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП с лошадью

27 апреля в Красноярском крае следователи МВД завели уголовное дело после смертельного ДТП с лошадью, в результате которого погибли три человека: 19-летний водитель и двое 17-летних пассажиров.
Напомним, накануне вечером на 17-м километре трассы Шарыпово — Ужур — Балахта автомобиль ВАЗ 21124 влетел в лошадь, которая стояла на проезжей части. По версии Госавтоинспекции, водитель двигался в сторону Шарыпова и врезался в животное.
От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Тела погибших доставили сотрудники МЧС.
Расследование уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц» продолжается.
Кроме того, на собственника лошади полицейские составили административный материал по факту выпаса животного без пастуха и без привязи.
Тем временем в Кемерове, как пишет сайт Vse42.ru, пожилой мужчина забил насмерть приятеля.