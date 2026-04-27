В Краснодаре студентка продала машину и перевела мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.
Жертвой мошенников стала 21-летняя студентка местного вуза. Девушке позвонили якобы из домофонной службы и убедили заменить электронный замок. Чтобы оформить заявку, требовался код из смс.
Девушка продиктовала число. Но вскоре с ней связался лжеспециалист Росфинмониторинга и сообщил о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и оформленной кредитной доверенности на иностранца. Через некоторое время студентку соединили с лжеправоохранителем и работником Центробанка. Мошенники убедили девушку продать недавно купленную машину, а деньги «задекларировать».
Девушка обратилась в автосалон и продала иномарку за 1,7 млн рублей. За 50 транзакций она перевела все деньги на счета, указанные мошенниками. Когда аферисты переставил выходит на связь, студентка поняла, что ее обманули.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника», — сообщили в полиции Краснодара.