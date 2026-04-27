Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские дачники с началом сезона рискуют попасть в ловушку мошенников

Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, которые маскируют под интернет-магазины товаров для сада.

Источник: АиФ Воронеж

Мошенники начали массово создавать фишинговые ресурсы, которые замаскированы под интернет-магазины товаров для сада. Об этом в воскресенье, 26 апреля, предупредили специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

На поддельных сайтах злоумышленники якобы продают бензопилы, теплицы, удобрения и другую технику по заниженным ценам. Обязательным условием покупки при этом является полная предоплата. После того, как пользователь переводит деньги, товар не поступает, а сам ресурс перестает функционировать.

Специалисты отмечают, что такие схемы повторяются каждый год и подстраиваются под сезонный спрос. В связи с этим «выгодные предложения», совпадающие с востребованностью товара в определённое время года, требуют дополнительной проверки.