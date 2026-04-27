Воронежские дачники с началом сезона рискуют попасть в ловушку мошенников

Мошенники начали массово создавать фишинговые ресурсы, которые замаскированы под интернет-магазины товаров для сада. Об этом в воскресенье, 26 апреля, предупредили специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.
На поддельных сайтах злоумышленники якобы продают бензопилы, теплицы, удобрения и другую технику по заниженным ценам. Обязательным условием покупки при этом является полная предоплата. После того, как пользователь переводит деньги, товар не поступает, а сам ресурс перестает функционировать.
Специалисты отмечают, что такие схемы повторяются каждый год и подстраиваются под сезонный спрос. В связи с этим «выгодные предложения», совпадающие с востребованностью товара в определённое время года, требуют дополнительной проверки.