Часть кровли дома сорвало сильным ветром в Нижнем Новгороде

Сильным порывом ветра с жилого дома № 24 по улице Костина была сорвана часть кровли. Обломки, состоящие из старых досок и металлических элементов, упали непосредственно на тротуар. Об этом сообщили в NN.RU.
Как сообщил один из пользователей в соцсетях, другой фрагмент крыши нависает и может обрушиться в любой момент. Нижегородцы с нетерепнием ждут сноса здания и просят обезопасить зону. Это не первый случай падения частей конструкции.
Ранее еще один жилой дом рухнул в уходящей под землю деревне Караулово.