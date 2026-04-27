Суд взыскал с афериста 295 тысяч за обман пенсионерки из Волгограда

Даниловский районный суд Волгоградской области взыскал с дроппера 295 034 рубля в пользу пенсионерки Валентины О. Из них 250 000 рублей — украденные мошенниками средства, еще 45 034 рубля — проценты за пользование чужими деньгами.
20 марта 2026 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ПАО «Волгоградэнергосбыт». Под предлогом замены счетчика он получил доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах». Вскоре последовал второй звонок: Валентине О. сообщили, что она уже стала жертвой мошенников и должна срочно перевести деньги на «безопасный счет».
Находясь под влиянием обмана, пенсионерка в тот же день через банковский терминал отправила 250 000 рублей на карту жителя Кемерово Ивана З.
Полиция возбудила уголовное дело, пенсионерка получила статус потерпевшей. Параллельно она подала гражданский иск к дропперу — человеку, на чью карту ушли похищенные средства.
Суд установил: правовых оснований для получения этих денег у Ивана З. не было, значит, и права собственности он не приобрел. Сумму признали неосновательным обогащением и присудили к возврату.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
