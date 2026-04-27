Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Алапаевска наказали за разжигание ненависти в соцсетях

В Алапаевске мужчина заплатит штраф за экстремистский комментарий в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В Алапаевске наказали Игоря К., который 15 января 2025 года оставил под одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский комментарий. В октябре была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила враждебность высказывания.

— Игорь К., используя свой аккаунт, оставил комментарий под публикацией о происшествии в городе Ливны, Орловская область. В посте сообщалось об избиении мужчины лицами из числа мигрантов. Написанный горожанином комментарий носил экстремистский характер, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В апреле 2026 года в отношении Игоря К. возбудили административное дело по статье 23.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Мужчину признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.