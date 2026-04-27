Жителя Алапаевска наказали за разжигание ненависти в соцсетях

В Алапаевске наказали Игоря К., который 15 января 2025 года оставил под одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский комментарий. В октябре была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила враждебность высказывания.
— Игорь К., используя свой аккаунт, оставил комментарий под публикацией о происшествии в городе Ливны, Орловская область. В посте сообщалось об избиении мужчины лицами из числа мигрантов. Написанный горожанином комментарий носил экстремистский характер, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В апреле 2026 года в отношении Игоря К. возбудили административное дело по статье 23.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Мужчину признали виновным и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.