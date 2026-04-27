Воронежец похитил машину, чтобы сдать ее на металлолом

21 апреля на улице Шишкова в Воронеже похитили «ВАЗ 2106», принадлежащий 28 летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Стражи порядка задержали подозреваемого — 43-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил машину из-за трудного финансового положения. Сначала он попытался завести машину, а затем на эвакуаторе отвез на разборку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы.
