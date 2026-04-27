В Новороссийске уничтожили партию зараженных саженцев персика из Турции. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Из Турции в Новороссийск доставили 11 тысяч саженцев персика. Специалисты проверили партию и нашли карантинный вредный объект — вироид латентной мозаики персика.
«На основании акта карантинного фитосанитарного контроля и заключения экспертов по решению собственника продукция уничтожена. Проникновение и распространение карантинных объектов представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики РФ», — сообщили в ведомстве.