Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя 18 лет в Красноярском крае нашли убийцу, который сам вызвал полицию

В Красноярском крае спустя 18 лет нашли убийцу, который сам сообщил о трупе, чтобы отвести подозрения. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Шушенский межрайонный следственный отдел возобновил расследование уголовного дела о смерти 29-летнего мужчины в Ермаковском округе, которое было открыто ещё в 2008 году. В течение всех этих лет установить виновного не удавалось.

8 января 2008 года в бассейне на территории животноводческого комплекса колхоза «Маяк» в селе Нижний Суэтук нашли тело мужчины с множественными травмами. Дело неоднократно приостанавливалось. Но в 2026 году следователи и криминалисты заново пересмотрели улики и провели дополнительные допросы свидетелей.

В итоге удалось выйти на 64-летнего жителя Ермаковского округа. Его проверили на полиграфе — версия о непричастности была полностью опровергнута. Под давлением доказательств мужчина признался и даже воссоздал картину преступления в ходе следственного эксперимента.

Выяснилось, что 7 января 2008 года обвиняемый и его знакомый пили спиртное в помещении комплекса. Потерпевший обвинил его в краже, началась ссора, переросшая в драку. Ударом черенка от вил в голову фигурант лишил мужчину сознания, перенёс его в бассейн и скрылся. Тот скончался от полученных травм.

Ирония судьбы: на следующий день обвиняемый сам вернулся на место и вызвал правоохранителей, чтобы снять с себя подозрения.

Ранее мы сообщали, что дело завели в Красноярском крае после ДТП с лошадью, где погибли трое.