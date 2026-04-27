СК завел дело после обрушения домов из-за оползней в Нижегородской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании оползней в деревне Караулово (Нижегородская область), где уже несколько лет рушатся дома, сообщили в Информационном центре СК.
Проблеме уже порядка шести лет. Тогда в овраг соскользнули два нежилых здания. В апреле 2021 года два жилых дома разломало пополам, появились трещины на участках. Весной ситуация ухудшилась: активизировались подвижки грунта, оборвался водопровод, построенный в 1963 году, сообщает ТАСС. В итоге без воды остались не менее 50 домов. Накануне в овраг рухнул дом на Новой улице, который стоял над провалом несколько лет.
Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса, это «Халатность». Региональному руководству поручено отчитаться о ходе расследования и мерах по защите жителей. Местные власти утверждают, что ситуация под контролем.