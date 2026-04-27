Жители Самары возмутились состоянием Центрального автовокзала

Минтранс Самарской области ответил на возмущение самарца состоянием ЦАВ.

Источник: Комсомольская правда

Житель Самары под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возмутился состоянием Центрального автовокзала. По его словам, здание находится в ужасном состоянии и способно отпугнуть туристов. Ему ответили в Минтрансе Самарской области.

«Автовокзал “Центральный” находится в частной собственности. Его содержание и ремонт осуществляется собственником за счет собственных средств. Законодательством установлены требования к автовокзалам и автостанциям, а этот объект является кассовым пунктом. Жалобы и предложения о модернизации работы автовокзала Вы можете направить через их официальный сайт», — рассказали в ведомстве.

Напомним, жители Самары попросили озеленить историческую часть города.