Внучка экс-мэра Самары обвиняется в убийстве и надругательстве над телами родственников

Помимо убийства (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняемой инкриминируются мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), кража (п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), подделка документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и надругательство над телами умерших (ст. 244 УК РФ). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.
Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд.
Виктор и Наталья Тархова пропали без вести в конце 2024 года. В феврале 2025 года силовики возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали, а затем арестовали внучку бывшего мэра Екатерину.
Изначально она отрицала вину, но в итоге призналась в преступлении и рассказала о том, что вместе с соучастником Дмитрием Метревели по преступному плану, который разработала вместе со Светланой Метревели, отравила своих бабушку и дедушку, затем заморозила их трупы в жидком азоте, расчленила останки и разбросала по мусорным контейнерам в Самаре. После этого она стала распродавать имущество жертв, в том числе иномарку Toyota RAV 4 бабушки Натальи Тарховой.
Дмитрий и Светлана Метревели объявлены в международный розыск. Помимо убийства Екатерине Тарховой вменили мошенничество с продажей бабушкиного автомобиля. Следствие установило, что обвиняемой в этом помогала ранее судимая за убийство мужа 78-летняя Таисия Киселева, которая приходится Светлане Метревели матерью, а Дмитрию — бабушкой. В июне 2025 года стало известно о задержании Таисии Киселевой в аэропорту Самары. Суд отправил ее под домашний арест.