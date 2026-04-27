Водитель из Набережных Челнов отсудил у мэрии полмиллиона за яму на дороге

Истец требовал возместить ремонт (470 тысяч рублей), моральный вред (50 тысяч рублей), аренду другого авто (62 тысячи рублей) и расходы на экспертизу (10 тысяч рублей). Суд удовлетворил иск частично: взыскал сумму на ремонт, расходы на экспертизу, услуги юриста и госпошлину, но отказал в компенсации морального вреда и аренде. Представитель исполкома подал апелляционную жалобу.