В страшном ДТП в Прикамье погибли женщина и ребёнок

Авария произошла 26 апреля в 12:46 на 155-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (подъезд к посёлку Ачит, трасса М-12 «Восток»). По предварительным данным, водитель «Тойота Гайа» 1987 года рождения не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом-цистерной за рулём мужчины 1988 года рождения.