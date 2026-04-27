В страшном ДТП в Прикамье погибли женщина и ребёнок

Женщина и ребёнок погибли в страшном ДТП в Прикамье, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
Авария произошла 26 апреля в 12:46 на 155-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» (подъезд к посёлку Ачит, трасса М-12 «Восток»). По предварительным данным, водитель «Тойота Гайа» 1987 года рождения не учёл дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом-цистерной за рулём мужчины 1988 года рождения.
В результате аварии две пассажирки «Тойоты» — женщина 1997 года рождения и девочка 2017 года — получили смертельные травмы. Водитель и ещё один несовершеннолетний пассажир легковушки госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин призвал водителей соблюдать скоростной режим, учитывать погоду и состояние дороги, а также напомнил, что за руль нельзя садиться уставшим или в состоянии алкогольного опьянения.