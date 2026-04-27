Омская пенсионерка потеряла 3 млн рублей из-за отказа голосовать в чате дома

В мессенджере женщина обнаружила чат жильцов многоквартирного дома, где через голосование обсуждали благоустройство территории. Пенсионерка написала, что не интересуется данной темой. В ответ омичке велели отправить код из СМС для отказа. Она продиктовала цифры, после чего чат удалили, а аккаунт женщины на «Госуслугах» взломали. Вскоре лжесотрудник Роскомнадзора сообщил, что от ее имени оформили генеральную доверенность на человека в розыске.