Омская пенсионерка потеряла 3 млн рублей из-за отказа голосовать в чате дома

65-летняя жительница Центрального округа под влиянием незнакомцев передала неизвестному человеку все семейные накопления — около трех млн рублей. Новую историю обмана рассказали 27 апреля в УМВД России по Омской области.
В мессенджере женщина обнаружила чат жильцов многоквартирного дома, где через голосование обсуждали благоустройство территории. Пенсионерка написала, что не интересуется данной темой. В ответ омичке велели отправить код из СМС для отказа. Она продиктовала цифры, после чего чат удалили, а аккаунт женщины на «Госуслугах» взломали. Вскоре лжесотрудник Роскомнадзора сообщил, что от ее имени оформили генеральную доверенность на человека в розыске.
Поочередно аферисты связывались со своей жертвой от лиц сотрудников различных ведомств. Они убедили пенсионерку, что для предотвращения соучастия в преступлении нужно задекларировать и передать все деньги в «Федеральное казначейство». Операцию держали в секрете, с омичкой постоянно были на связи.
Женщина и ее муж копили деньги в течение 35 лет. Сбережения в рублях, евро, долларах, юанях и тенге. По совету незнакомцев жительница Омска положила в пакет и придумала пароль — «контрибуция» — для встречи с курьером. На углу дома пенсионерка отдала сумку молодому человеку. О случившемся рассказала супругу только на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации — «Мошенничество».