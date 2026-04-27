Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали подозреваемого в краже рюкзака у работницы кофейни

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже рюкзака у работницы кофейни в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району задержали на Клязьминской улице подозреваемого — 20-летнего уроженца города Самары. Имущество, находившееся в похищенном рюкзаке, изъято и будет возвращено потерпевшей», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что, предварительно, мужчина со своим знакомым пришел в кафе, расположенное в торговом центре на Пресненской набережной, где заметил оставленный на барной стойке рюкзак. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал сумку, принадлежащую работнице заведения, и скрылся. «Сумма ущерба составила более 53 тыс. рублей», — добавили в главке.

Находящийся с ним в момент кражи мужчина допрошен в качестве свидетеля.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.