В Москве задержали подозреваемого в краже рюкзака у работницы кофейни

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району задержали на Клязьминской улице подозреваемого — 20-летнего уроженца города Самары. Имущество, находившееся в похищенном рюкзаке, изъято и будет возвращено потерпевшей», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД пояснили, что, предварительно, мужчина со своим знакомым пришел в кафе, расположенное в торговом центре на Пресненской набережной, где заметил оставленный на барной стойке рюкзак. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал сумку, принадлежащую работнице заведения, и скрылся. «Сумма ущерба составила более 53 тыс. рублей», — добавили в главке.
Находящийся с ним в момент кражи мужчина допрошен в качестве свидетеля.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.