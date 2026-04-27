Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 тысяч мест не хватило студентам в общежитиях Казахстана

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. О многочисленных нарушениях в сфере высшего образования сообщил член Высшей аудиторской палаты Казахстана Тлеген Каскин.

Источник: Sputnik.kz

Он выступил на правительственном часе в мажилисе и рассказал, что в 2024—2025 учебном году студентам не хватило более 10 тысяч мест в общежитиях.

«Дефицит мест в общежитиях на 2024−2025 учебный год составил более 10 тысяч мест, а расхождение между данными министерства и оператора превысило 31 тысячу мест. Обеспеченность жильем ниже прежнего ориентира в 70%: в ЕНУ — 51,7%, в КазНУ — 56,7%. Одновременно в КазНУ и ЕНУ более 133 млн тенге направлены на приобретение автотранспорта для административных нужд», — отметил Каскин.

Ранее Каскин затронул вопрос стипендий, выданных по программе «Болашак», 340 человек получили поддержку от государства на обучение не соответствуя при этом критериям. Для устранения указанных системных проблем даны соответствующие поручения и рекомендации, сказал спикер.