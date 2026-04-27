Более 10 тысяч мест не хватило студентам в общежитиях Казахстана

Он выступил на правительственном часе в мажилисе и рассказал, что в 2024—2025 учебном году студентам не хватило более 10 тысяч мест в общежитиях.
«Дефицит мест в общежитиях на 2024−2025 учебный год составил более 10 тысяч мест, а расхождение между данными министерства и оператора превысило 31 тысячу мест. Обеспеченность жильем ниже прежнего ориентира в 70%: в ЕНУ — 51,7%, в КазНУ — 56,7%. Одновременно в КазНУ и ЕНУ более 133 млн тенге направлены на приобретение автотранспорта для административных нужд», — отметил Каскин.
Ранее Каскин затронул вопрос стипендий, выданных по программе «Болашак», 340 человек получили поддержку от государства на обучение не соответствуя при этом критериям. Для устранения указанных системных проблем даны соответствующие поручения и рекомендации, сказал спикер.