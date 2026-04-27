В Крыму волонтеры уже девятый день спасают дельфина от серьезной инфекции

В Крыму волонтеры уже девятый день пытаются спасти заболевшего дельфина-белобочку Споти.

Источник: Российская газета

Животное по‑прежнему в тяжелом состоянии: у него сохраняется пневмония и наблюдаются проблемы с координацией, хотя ситуация постепенно и стабилизируется, сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

По данным ежедневных УЗИ, легкие дельфина понемногу восстанавливаются. Но специалисты Центра выявили у Споти паразитов: в верхних дыхательных путях обнаружены яйца червей‑трематод Nasitrema sp. Примечательно, что ранее эти паразиты не фиксировались у черноморских белобочек.

При этом специалисты отмечают резкое улучшение анализов. Им удалось взять под контроль инфекцию, а маркеры воспаления снизились. Также у Споти заметили многократное повышение уровня щелочной фосфатазы, что считается хорошим показателем в контексте протекания инфекции.

О полном восстановлении пока рано говорить, ведь Споти все еще слаб и испытывает трудности с ориентацией в пространстве. Однако его поведение вселяет надежду — дельфин активно борется за жизнь.

Чтобы поддержать животное не только физически, но и эмоционально, волонтеры дополняют его рацион живой ослабленной рыбой. Даже несмотря на недомогание, Споти с готовностью охотится за ней. Особенно активно он преследует кефаль во время ночных дежурств.

Ранее «РГ» писала про Споти. Такое имя дельфину дали из-за его пятен. Этот случай стал первым в практике центра, когда дельфин проходит длительную реабилитацию без необходимости в постоянных вспомогательных средствах для поддержания на плаву.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше