В Крыму волонтеры уже девятый день спасают дельфина от серьезной инфекции

Животное по‑прежнему в тяжелом состоянии: у него сохраняется пневмония и наблюдаются проблемы с координацией, хотя ситуация постепенно и стабилизируется, сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».
По данным ежедневных УЗИ, легкие дельфина понемногу восстанавливаются. Но специалисты Центра выявили у Споти паразитов: в верхних дыхательных путях обнаружены яйца червей‑трематод Nasitrema sp. Примечательно, что ранее эти паразиты не фиксировались у черноморских белобочек.
При этом специалисты отмечают резкое улучшение анализов. Им удалось взять под контроль инфекцию, а маркеры воспаления снизились. Также у Споти заметили многократное повышение уровня щелочной фосфатазы, что считается хорошим показателем в контексте протекания инфекции.
О полном восстановлении пока рано говорить, ведь Споти все еще слаб и испытывает трудности с ориентацией в пространстве. Однако его поведение вселяет надежду — дельфин активно борется за жизнь.
Чтобы поддержать животное не только физически, но и эмоционально, волонтеры дополняют его рацион живой ослабленной рыбой. Даже несмотря на недомогание, Споти с готовностью охотится за ней. Особенно активно он преследует кефаль во время ночных дежурств.
Ранее «РГ» писала про Споти. Такое имя дельфину дали из-за его пятен. Этот случай стал первым в практике центра, когда дельфин проходит длительную реабилитацию без необходимости в постоянных вспомогательных средствах для поддержания на плаву.