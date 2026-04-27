Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костанайца по ошибке признали умершим в базе данных

Костанай. 27 апреля. КазТАГ — Жителя Костанайской области по ошибке внесли в систему как умершего, передает Tobol Info.

«О том, что по документам он мертв, мужчина узнал только 2 апреля, когда стал выяснять, почему у него возникли проблемы с ЭЦП и ИИН», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, ошибка произошла в поликлинике при Аулиекольской районной больнице, где при внесении данных перепутали сведения и вместо умершей женщины указали ее сына.

Указывается, что из-за этого мужчина не мог пользоваться документами, работать и водить автомобиль.

По данным источника, обращение в медучреждение не дало быстрого результата, после чего он обратился к адвокату, который направил жалобу в РАГС.

Сообщается, что спустя девять дней ошибочная запись была аннулирована, при этом документы переоформлять не потребовалось.

Как уточняется, пострадавший намерен подать иск к медучреждению о возмещении морального вреда.