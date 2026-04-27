Костанайца по ошибке признали умершим в базе данных

«О том, что по документам он мертв, мужчина узнал только 2 апреля, когда стал выяснять, почему у него возникли проблемы с ЭЦП и ИИН», — говорится в сообщении в понедельник.
Как сообщается, ошибка произошла в поликлинике при Аулиекольской районной больнице, где при внесении данных перепутали сведения и вместо умершей женщины указали ее сына.
Указывается, что из-за этого мужчина не мог пользоваться документами, работать и водить автомобиль.
По данным источника, обращение в медучреждение не дало быстрого результата, после чего он обратился к адвокату, который направил жалобу в РАГС.
Сообщается, что спустя девять дней ошибочная запись была аннулирована, при этом документы переоформлять не потребовалось.
Как уточняется, пострадавший намерен подать иск к медучреждению о возмещении морального вреда.