В Омске экс-замминистра и директор интерната получили условные сроки

В Омске вынесли приговор бывшему первому заместителю министра труда и социального развития региона Сергею Добрых и экс-директору Омского дома-интерната Владимиру Метлицкому. Их признали виновными в превышении должностных полномочий.
Как установили следствие и суд, в феврале 2024 года после ДТП со служебным автомобилем замминистра фигуранты договорились приобрести новую машину по завышенной цене. Для этого директор дома-интерната купил автомобиль за счёт средств учреждения за 3,5 млн рублей, формально оформив его в оперативное управление другого казённого учреждения, а затем передал для использования чиновнику.
В результате, как отметили в суде, были нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной поддержке. В ходе расследования автомобиль вернули в учреждение.
Ленинский районный суд Омска назначил Сергею Добрых 4 года лишения свободы, Владимиру Метлицкому — 3 года 6 месяцев. Оба наказания условные с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, им запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сообщила пресс-служба прокуратуры.