В Омске экс-замминистра и директор интерната получили условные сроки

Как установили следствие и суд, в феврале 2024 года после ДТП со служебным автомобилем замминистра фигуранты договорились приобрести новую машину по завышенной цене. Для этого директор дома-интерната купил автомобиль за счёт средств учреждения за 3,5 млн рублей, формально оформив его в оперативное управление другого казённого учреждения, а затем передал для использования чиновнику.