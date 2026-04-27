Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам фирмы

В Тольятти после проверки начали расследование по делу о долге по зарплате и отпускным перед двумя работниками.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти завели уголовное дело после проверки прокуратуры, которая выявила долг по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск перед двумя работниками охранной организации. Общая сумма задолженности составила более 813 тысяч рублей. Материалы проверки передали следователям, после чего было принято решение о возбуждении дела. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратура направила в органы предварительного расследования материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверка касалась соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда. В прокуратуре также держат на контроле вопрос погашения долга перед работниками.