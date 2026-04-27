В Тольятти завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам фирмы

В Тольятти завели уголовное дело после проверки прокуратуры, которая выявила долг по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск перед двумя работниками охранной организации. Общая сумма задолженности составила более 813 тысяч рублей. Материалы проверки передали следователям, после чего было принято решение о возбуждении дела. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.