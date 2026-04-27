После драки супругов на ножах мужа вылечили и арестовали в Красноярске

Суд продлил меру пресечения жителю Красноярска, попавшему в больницу с ножевыми ранениями после супружеской ссоры. Раны его жены оказались смертельными. Мужчину обвиняют в убийстве.
Суд принял решение заключить фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца — до 26 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Конфликт между супругами произошел в конце февраля на кухне их квартиры в столице региона. Женщина и мужчина, вооружившись ножами, нанесли друг другу тяжелые раны. Жена погибла, муж оказался в больнице.
Правоохранители уточнили некоторые подробности: оба супруга были трезвы, свидетелем их ссоры стал четырехлетний ребенок.
На допросе подозреваемый заявил, что не хотел убивать жену, а его действия были самообороной. «Очень боялся за свою жизнь, так как супруга намеренно наносила удары», — процитировали фигуранта в суде.
В то же время мужчина не возразил против ареста. Адвокат подсудимого попросил учесть, что его подзащитный признал вину, раскаялся и написал явку с повинной.