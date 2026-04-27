Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После драки супругов на ножах мужа вылечили и арестовали в Красноярске

Суд продлил меру пресечения жителю Красноярска, попавшему в больницу с ножевыми ранениями после супружеской ссоры. Раны его жены оказались смертельными. Мужчину обвиняют в убийстве.

Источник: Российская газета

Суд продлил меру пресечения жителю Красноярска, попавшему в больницу с ножевыми ранениями после супружеской ссоры. Раны его жены оказались смертельными. Мужчину обвиняют в убийстве.

Суд принял решение заключить фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца — до 26 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Конфликт между супругами произошел в конце февраля на кухне их квартиры в столице региона. Женщина и мужчина, вооружившись ножами, нанесли друг другу тяжелые раны. Жена погибла, муж оказался в больнице.

Правоохранители уточнили некоторые подробности: оба супруга были трезвы, свидетелем их ссоры стал четырехлетний ребенок.

На допросе подозреваемый заявил, что не хотел убивать жену, а его действия были самообороной. «Очень боялся за свою жизнь, так как супруга намеренно наносила удары», — процитировали фигуранта в суде.

В то же время мужчина не возразил против ареста. Адвокат подсудимого попросил учесть, что его подзащитный признал вину, раскаялся и написал явку с повинной.