За утро 27 апреля в Петербурге произошло 19 ДТП из-за гололедицы и снега

Наибольшее число ДТП зафиксировано в центральных районах города — около шести столкновений. На севере Петербурга произошло еще семь аварий. В южной части города обстановка спокойнее — там отмечено три происшествия.
Синоптики ранее предупреждали о неблагоприятных погодных условиях: снежном накате на дорогах, гололедице и порывистом ветре до 17 м/с. В первой половине дня сохраняется риск налипания мокрого снега на провода и ветви деревьев. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.