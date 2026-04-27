СК завершил дело об убийстве в Котельниково: три удара ножом в гостя

В Волгоградской области пьяная драка закончилась трагедией.

Житель Котельниково Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Расследование завершил Светлоярский межрайонный следственный отдел СК России, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

В Волгоградском Следкоме сообщили: 29 января 2026 года мужчина распивал спиртное у себя дома с приятелями. В ходе застолья между хозяином и одним из гостей началась ссора, которая переросла в драку. В разгар конфликта обвиняемый схватил со стола кухонный нож и нанес оппоненту три удара — в голову, шею и плечо.

Пострадавший скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила: причина смерти — острая кровопотеря. Обвиняемому предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

Теперь дело ждет рассмотрения в суде.

