Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звиада Озманяна приговорили к 11 годам колонии за статус «вора в законе»

Данный статус он использовал с февраля по июль 2024 года.

Источник: Время

Суд приговорил Звиада Озманяна к 11 годам исправительной колонии общего режима по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Известно, что преступник получил статус «вора в законе» во время отбывания наказания в исправительных учреждениях региона за незаконный оборот наркотиков. С февраля по июль 2024 года он контролировал установленные правила и порядки в колонии, а также наделял полномочиями других осужденных. Кроме того, Озманян курировал распространение запрещенных на территории учреждения предметов, следил за своевременным пополнением неформальной казны и распределял денежные средства преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что бывшего гендиректора нижегородского учреждения осудят за взяточничество и мошенничество.