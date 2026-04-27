Звиада Озманяна приговорили к 11 годам колонии за статус «вора в законе»

Известно, что преступник получил статус «вора в законе» во время отбывания наказания в исправительных учреждениях региона за незаконный оборот наркотиков. С февраля по июль 2024 года он контролировал установленные правила и порядки в колонии, а также наделял полномочиями других осужденных. Кроме того, Озманян курировал распространение запрещенных на территории учреждения предметов, следил за своевременным пополнением неформальной казны и распределял денежные средства преступного сообщества.