Белорус получил уголовное дело за безбилетный проезд в автобусе. Подробности сообщает Следственный комитет.
Летом 2025 года пьяный 40-летний житель Гомеля купил в центре города букет для своей девушки и поехал к ней на автобусе. В целях экономии мужчина решил не пробивать имевшийся у него талон.
На следующей остановке в транспорт зашли контролеры и гомельчанину пришлось выйти с ними из автобуса для оформления штрафа. Он сказал, что с собой паспорта нет и уверенно назвал, выдавая за свои, данные одноклассника: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации.
Озвученный данные контролер использовал для вынесения постановления о наложении штрафа в размере 21 рубля. Гомельчанин расписался в документе и ушел.
Через полтора месяца с банковского счета его одноклассника списали 126 рублей. Заметив недостачу перед важной сделкой, мужчина ее отменил.
«Гражданину понадобилось пройти череду инстанций, чтобы избавиться от статуса штрафника», — отметили в СК.
В марте 2026 года материалы дела поступили в Гомельский городской отдел Следственного комитета. Гомельчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса — умышленное незаконное предоставление персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.