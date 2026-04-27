Белорус получил уголовное дело за безбилетный проезд в автобусе

Безбилетный проезд в автобусе обернулся для белоруса уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил уголовное дело за безбилетный проезд в автобусе. Подробности сообщает Следственный комитет.

Летом 2025 года пьяный 40-летний житель Гомеля купил в центре города букет для своей девушки и поехал к ней на автобусе. В целях экономии мужчина решил не пробивать имевшийся у него талон.

На следующей остановке в транспорт зашли контролеры и гомельчанину пришлось выйти с ними из автобуса для оформления штрафа. Он сказал, что с собой паспорта нет и уверенно назвал, выдавая за свои, данные одноклассника: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации.

Озвученный данные контролер использовал для вынесения постановления о наложении штрафа в размере 21 рубля. Гомельчанин расписался в документе и ушел.

Через полтора месяца с банковского счета его одноклассника списали 126 рублей. Заметив недостачу перед важной сделкой, мужчина ее отменил.

«Гражданину понадобилось пройти череду инстанций, чтобы избавиться от статуса штрафника», — отметили в СК.

В марте 2026 года материалы дела поступили в Гомельский городской отдел Следственного комитета. Гомельчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса — умышленное незаконное предоставление персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.

СК