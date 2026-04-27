Волгоградка на Mitsubishi перепутала направления движения и влетела в иномарку

В Советском районе Волгограда на территории Долины произошло ДТП с участием двух автомобилей Mitsubishi. Поздним вечером аварию спровоцировала молодая девушка, перепутавшая направления движения на четырёхполосной дороге.

— В 20:35 напротив д. 4 по ул. Химина 18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением автомашиной Mitsubishi Lancer, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной Mitsubishi Colt, двигавшейся навстречу, — сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на большой скорости. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Отметим, в результате аварии волгоградка была доставлена в больницу.