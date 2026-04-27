Жительница Полоцка получила 7 лет колонии и штраф за закладки

Экспертиза показала, что вещество бежевого цвета общей массой 987,58 грамм содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество «альфа-PVP», а кристаллическое вещество бежевого цвета общей массой 191,58 грамм содержит в своем составе орто-метилэфедрон.
Суда Полоцкого района и Полоцка признал женщину виновной в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ, совершенных группой лиц, в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере.
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, а также штраф в размере 60 базовых величин.
Также у нее был конфискован телефон — как средство совершения преступления.
