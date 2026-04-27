Жительница Полоцка получила 7 лет колонии и штраф за закладки

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Правоохранители задержали жительницу Полоцка, у которой при себе и по месту жительства были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом общим весом почти 1,2 килограмм, об этом сообщила пресс-служба ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

Экспертиза показала, что вещество бежевого цвета общей массой 987,58 грамм содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество «альфа-PVP», а кристаллическое вещество бежевого цвета общей массой 191,58 грамм содержит в своем составе орто-метилэфедрон.

Суда Полоцкого района и Полоцка признал женщину виновной в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропных веществ, совершенных группой лиц, в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, а также штраф в размере 60 базовых величин.

Также у нее был конфискован телефон — как средство совершения преступления.

Ранее в Минске задержали 25-летнего оптового курьера с крупной партией наркотиков. Житель Гомеля привез в столицу 36 свертков, в которых находилось свыше полукилограмма мефедрона. Он должен был распространить вещество через закладки. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.