Жителей Иркутской области просят не ходить на гору Мунку-Сардык

Спасатели призывают туристов из Приангарья временно отказаться от походов на вершину Мунку-Сардык в Бурятии. Доступ в этот район ограничили до 29 апреля 2026. Причина — сохраняющаяся лавинная опасность и режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном агентстве по туризму.
— Из-за схода снега уже есть погибшие и пострадавшие. Сейчас на месте продолжаются поисковые работы, спасатели обследуют маршруты. Обстановка остается напряженной, снег может сойти в любой момент. Власти Бурятии просят отнестись к запрету с пониманием и дождаться официального разрешения на выход к вершине, — сообщили в агентстве.
Напомним, сначала на горе погибли трое туристов, предварительно, от переохлаждения (на лицах были ссадины, которые говорили о возможном камнепаде или падении с высоты — причины смерти еще предстоит выяснить). А теперь лавина накрыла группу из семи человек. Трое смогли выбраться, четверо — оказались под снегом.