В Краснодаре следком добился погашения 10 млн рублей задолженности по зарплате

По данным следствия, в период с ноября 2025 года по март 2026 года руководство ООО, занимающегося производством металлических пищевых емкостей, не выплачивало заработную плату более чем 100 сотрудникам. Сумма задолженности превысила 10 млн руб. При этом, как отмечается, у предприятия имелась возможность для исполнения обязательств, однако средства направлялись на иные цели.