В Перми выявили нарушителей в местах скопления иностранцев

Проведены полицейские рейды по общежитиям и развлекательным заведениям.

Источник: Комсомольская правда

В Перми прошла проверка массовых скоплений иностранных граждан сотрудниками ГУ МВД, УФСБ и Росгвардии Прикамья. Были обследованы общежития и развлекательные заведения города, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники ведомств выявили 6 иностранцев, незаконно находившихся на территории России. Среди нарушителей двое числились в реестре контролируемых лиц. Всего в ходе инспекции было проверено 127 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены протоколы — им грозят штрафы и выдворение из страны.

Нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Оперативно профилактические мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства продолжаются.