В Перми выявили нарушителей в местах скопления иностранцев

Сотрудники ведомств выявили 6 иностранцев, незаконно находившихся на территории России. Среди нарушителей двое числились в реестре контролируемых лиц. Всего в ходе инспекции было проверено 127 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены протоколы — им грозят штрафы и выдворение из страны.