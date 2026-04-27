В Перми выявили нарушителей в местах скопления иностранцев

В Перми прошла проверка массовых скоплений иностранных граждан сотрудниками ГУ МВД, УФСБ и Росгвардии Прикамья. Были обследованы общежития и развлекательные заведения города, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.
Сотрудники ведомств выявили 6 иностранцев, незаконно находившихся на территории России. Среди нарушителей двое числились в реестре контролируемых лиц. Всего в ходе инспекции было проверено 127 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены протоколы — им грозят штрафы и выдворение из страны.
Нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Оперативно профилактические мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства продолжаются.