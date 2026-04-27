У жителя Челнов в доход государства изъяли незаконно ввезенный Nissan

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения таможенного законодательства. Так было установлено, что в 2021 году житель Набережных Челнов привез из-за границы легковой автомобиль Nissan, представив его как транспорт для международных перевозок. Мужчина сделал так, чтобы не платить таможенный сбор. Естественно на этой иномарке никто и никогда за границу не ездил. Автомобиль использовался для личных нужд внутри России.
Когда все вскрылось, то по требованию транспортного прокурора таможенные органы провели дополнительную проверку и начислили автовладельцу платежи и пени на сумму свыше 2 миллионов рублей. Но и тут владелец автомобиля решил платить. Из-за чего по иску транспортной прокуратуры суд изъял у него иномарку в доход государства, так как она, по сути, находилась на территории России незаконно.