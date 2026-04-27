СК завел уголовное дело после смерти девочки из-за упавшего дерева в Самаре

В Самаре начали расследование после падения дерева на двух девочек.

Источник: СУ СК по Самарской области

В Самаре завели уголовное дело из-за падения дерева на детей, в результате которого погибла девочка. Все произошло 27 апреля на улице Нижегородской. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Во время неблагоприятных погодных условий дерево упало на подростков. Вторая девочка госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.

СК начал расследовать уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.