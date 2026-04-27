Воронежец пытался провести в Казахстан свыше килограмма сильнодействующих веществ

Фигуранта на три года отправили в колонию.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Воронежа установил, что в августе 2023 года 38-летний местный житель подготовил к отправке партию спортивных добавок весом около 1,1 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В составе расфасованных по баночкам «витаминов» эксперты обнаружили два запрещенных компонента. Мужчина хотел переправить товар в Казахстан через обычную транспортную компанию.

Мужчина признан виновным в покушении на контрабанду и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Ближайшие 37 месяцев он проведет в колонии общего режима.

