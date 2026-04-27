Воронежцев предупреждают о мошенничествах при продаже билетов

В Воронеже мошенники ловят доверчивых горожан на предложения купить «лишний» билет на концерт, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Объявления публикуют в соцсетях и мессенджерах в тематических группах. Продавец сообщает, что не сможет сам пойти на концерт и предлагает купить его. Стоимость составляет от 1,8 тысячи до 30 тысяч рублей.
После того, как потенциальный покупатель откликается на предложение, «продавец» предлагает перевести ему деньги на карту. Как только происходит оплата, мошенник исчезает и перестает отвечать на звонки и сообщения.
Жителей Воронежа просят быть внимательными и не переводить деньги незнакомым людям. Билеты безопаснее покупать через официальные сервисы и проверенные площадки.