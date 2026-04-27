Воронежцев предупреждают о мошенничествах при продаже билетов

В Воронеже мошенники ловят доверчивых горожан на предложения купить «лишний» билет на концерт, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Объявления публикуют в соцсетях и мессенджерах в тематических группах. Продавец сообщает, что не сможет сам пойти на концерт и предлагает купить его. Стоимость составляет от 1,8 тысячи до 30 тысяч рублей.