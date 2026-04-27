Самарчанку оштрафовали на миллион рублей за создание преступной группы

Женщина из Самарской области вместе со своей знакомой, которая являлась директором автошколы, создала преступную группу. Имея связи среди сотрудников ГИБДД, они организовали схему упрощенной сдачи экзаменов для получения водительских прав, за что брали с учеников взятки. Об этом сообщает СОСП по Самарской области.