Самарчанку оштрафовали на миллион рублей за создание преступной группы

Женщина из Самарской области вместе со своей знакомой, которая являлась директором автошколы, создала преступную группу. Имея связи среди сотрудников ГИБДД, они организовали схему упрощенной сдачи экзаменов для получения водительских прав, за что брали с учеников взятки. Об этом сообщает СОСП по Самарской области.
«Стоимость прав зависела от категории: за категорию “В” они просили 45 тысяч рублей, за “ВС” — 65 тысяч. Всего за период действия преступной группы женщиной были совершены 32 покушения на посредничество во взяточничестве», — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил ее к 2 годам 9 месяцам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Осужденной ограничили выезд за границу и наложили арест на счета, после чего она оплатила штраф в полном объеме.