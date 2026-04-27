Девять пожаров произошло в Крыму за минувшие сутки

Большинство возгораний имели техногенный характер.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 26 апреля, на территории Крыма было зарегистрировано 9 пожаров, которые ликвидировали сотрудники МЧС, сообщили в региональном управлении.

Большая часть из всех произошедших пожаров, а именно 6, имели техногенный характер, из них 2 произошли в жилом секторе и 3 не в жилом. Помимо этого, сгорел один автомобиль. Также зафиксировано два возгорания сухой растительности, один пожар, связанный с горением мусора, и два лесных пожара.

Напомним, один из крупных пожаров накануне произошел в селе Баштановка в Бахчисарайском районе, где загорелась лесная подстилка. Быстрому распространению огня способствовал ветер. Площадь пожара составила 2 гектара.

