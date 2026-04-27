Крымчанин передавал данные об армии киевскому режиму: его будут судить

Мужчина по своей инициативе связался с представителями СБУ и украинской разведки. Через мессенджер передал информацию о местах дислокации подразделений военных объектов, средств противовоздушной обороны, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта.
Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направили в Верховный суд Крыма. Согласно законодательству, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
