«Дочь лежала в воде лицом вниз». Маленькая девочка попала в реанимацию, упав в пруд в Вороновском районе

Под Вороново маленькая девочка попала в реанимацию, упав в пруд. Подробности сообщает ОСВОД Гродненской области.
По словам официального представителя организации Алины Кобылянской, 25 апреля 2026 года в Вороновскую Центральную районную больницу поступила информация про ребенка, которого извлекли из пруда-копани в деревне Утканы.
Как рассказала мать, примерно в 13.20 она находилась во дворе частного дома вместе с дочерью 2023 года рождения и сыном 2021 года. В какой-то момент женщина отвлеклась на уборку в доме. А затем в окно увидела, что дети находятся около пруда.
— Мать сразу выбежала к ним и обнаружила дочь лежащей в воде лицом вниз. Женщина извлекла ребенка, попыталась оказать первую помощь, затем занесла в дом и вызвала скорую, — рассказала Алины Кобылянская.
Скорая медицинская помощь увезла девочку в реанимацию Вороновской ЦРБ. В воскресенье, 26 апреля, ребенка перевели в реанимацию Гродненской областной детской клинической больницы.