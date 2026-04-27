В Кемерове арестовали курьера мошенников, похитившего у пенсионеров более 75 млн рублей

В Кемерове суд арестовал курьера телефонных мошенников, похитившего у пожилой супружеской пары более 75,5 млн рублей. Аферисты убедили пенсионеров обналичить все сбережения якобы для участия в спецоперации по поимке преступника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд города Кемерово заключил под стражу мужчину, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Жертвами пособника аферистов стала супружеская пара, лишившаяся более 75 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.

Следствием установлено, что злоумышленники звонили пенсионерам под видом сотрудников правоохранительных органов и предлагали поучаствовать в вымышленной спецоперации по поимке преступника. Поверив мошенникам, пожилые супруги сняли со счетов все свои накопления и передали их курьеру. В роли посыльного аферистов выступил обвиняемый, который забрал у пенсионеров в общей сложности 75 млн 558 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и по решению суда он заключен под стражу.