В Кемерове арестовали курьера мошенников, похитившего у пенсионеров более 75 млн рублей

Ленинский районный суд города Кемерово заключил под стражу мужчину, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Жертвами пособника аферистов стала супружеская пара, лишившаяся более 75 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.
Следствием установлено, что злоумышленники звонили пенсионерам под видом сотрудников правоохранительных органов и предлагали поучаствовать в вымышленной спецоперации по поимке преступника. Поверив мошенникам, пожилые супруги сняли со счетов все свои накопления и передали их курьеру. В роли посыльного аферистов выступил обвиняемый, который забрал у пенсионеров в общей сложности 75 млн 558 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и по решению суда он заключен под стражу.