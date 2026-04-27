Суд дал 6 лет пенсионеру из Керчи за призывы ударить по Параду Победы в Москве

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Керчи к шести годам колонии общего режима за призывы к совершению ударов дронами по Красной площади во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.