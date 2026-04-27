Жительница Тольятти осуждена за похищение бывшего супруга ради раздела имущества

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного и морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Как установил суд, в июле 2024 года жительница Тольятти, находясь в бракоразводном процессе с супругом, решила лишить его возможности защищать свои интересы при разделе совместно нажитого имущества. Для этого она спланировала похищение мужчины, чтобы принудительно поместить его в реабилитационный центр.
Для совершения преступления обвиняемая подыскала четырех мужчин. Они напали на потерпевшего на парковке торгового центра, нанесли несколько ударов в область жизненно важных органов, надели на него наручники и попытались силой поместить в автомобиль. Но вывезти жертву с места преступления не удалось — потерпевший оказал активное сопротивление, и в ситуацию вмешались очевидцы. Здоровью бывшего супруга обвиняемой был причинен вред средней тяжести.