До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу за кровавую бойню в пьяном угаре

В Котельниково утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина зарезал кухонным ножом пришедшего в гости знакомого.

— 29 января текущего года обвиняемый по месту своего жительства распивал спиртные напитки в компании знакомых. В ходе застолья между ним и одним из гостей произошел словесный конфликт, который вскоре перерос в драку, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

После того, как накал страстей достиг своего предела, хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанёс оппоненту несколько ударов. Ранения пришлись на шею, голову и плечо. Пострадавший начал истекать кровью и вскоре скончался.

Отметим, следователями Светлоярского межрайонного отдела завершён сбор доказательств. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Материалы направлены в суд.

Фото из архива ИА «Высота 102».