Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в автосервисе Балашихи при пожаре погибли три человека

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами пожара в Балашихе, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В автосервисе на Вишняковском шоссе в Балашихе произошел пожар. Погибли три человека», — сказал собеседник агентства.

В областном главке МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара. Его площадь составила 20 кв. м, он ликвидирован в 12:16 мск.