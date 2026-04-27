В Екатеринбурге экс-полицейский, осужденный за халатность, остался на свободе

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему замначальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области» Владимиру Островских. Экс-полицейского признали виновным по делу о халатности.
В период с 2022 года по 2025 год осужденный подписал документы на поставку и хранение бензина в рамках госконтрактов.
— Островских, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, без надлежащей проверки подписал товарные накладные, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, не убедившись в реальном количестве поставленного топлива, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Соответствующие контракты были заключены с супружеской парой предпринимателей. Они, как поставщики, должны были закупить и хранить бензин для одного из учреждений у себя. Однако, в результате на их складе оказалось гораздо меньше топлива, чем было заявлено в документах.
— Островских же не проверил надлежащее исполнение поставщиками обязательств по контракту. В результате Центру был причинен материальный ущерб на сумму свыше 13,1 миллиона рублей, — отметили в облсуде.
Владимира Островских признали виновным по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, в особо крупном размере». Однако из-за того, что в течение разбирательства экс-полицейский находился под стражей, а после — под домашним арестом, суд не стал лишать его свободы.
Так, Владимиру Островских назначили штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года. Отмечается, что в отношении поставщиков расследуется отдельное уголовное дело.