В Екатеринбурге экс-полицейский, осужденный за халатность, остался на свободе

В Екатеринбурге экс-полицейского осудили по делу о халатности на 13 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему замначальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области» Владимиру Островских. Экс-полицейского признали виновным по делу о халатности.

В период с 2022 года по 2025 год осужденный подписал документы на поставку и хранение бензина в рамках госконтрактов.

— Островских, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, без надлежащей проверки подписал товарные накладные, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, не убедившись в реальном количестве поставленного топлива, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Соответствующие контракты были заключены с супружеской парой предпринимателей. Они, как поставщики, должны были закупить и хранить бензин для одного из учреждений у себя. Однако, в результате на их складе оказалось гораздо меньше топлива, чем было заявлено в документах.

— Островских же не проверил надлежащее исполнение поставщиками обязательств по контракту. В результате Центру был причинен материальный ущерб на сумму свыше 13,1 миллиона рублей, — отметили в облсуде.

Владимира Островских признали виновным по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, в особо крупном размере». Однако из-за того, что в течение разбирательства экс-полицейский находился под стражей, а после — под домашним арестом, суд не стал лишать его свободы.

Так, Владимиру Островских назначили штраф в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года. Отмечается, что в отношении поставщиков расследуется отдельное уголовное дело.