В Красноярске после нападения на съемочную группу ТВК завели уголовное дело

Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов завели в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело после нападения на съемочную группу программы «Проверка» телеканала ТВК — журналисты готовили сюжет о частном детском саде, который находится на проспекте Свободный. По версии краевого Следственного комитета, 21 апреля собственники здания, заметив видеокамеру, потребовали прекратить съемку.

После этого 57-летний мужчина и 62-летняя женщина стали препятствовать законной работе журналистов: вытолкали корреспондента и оператора из помещения и повредили оборудование.

По информации телеканала, группа отправилась в частный детсад после жалоб горожан. На кухне учреждения ведущая программы, предположительно, нашла бутылку с алкоголем.

Дело завели по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.