17 человек эвакуировали из-за пожара в воронежской девятиэтажке

В Воронеже вечером в воскресенье возник пожар в многоэтажном доме № 85а по улице Владимира Невского. Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:52.
На месте выяснилось, что горит двухкомнатная квартира девятиэтажого дома по всей площади. Из-за сильного задымления спасатели приняли решение об эвакуации жильцов дома.
С расположенных выше этажей эвакуировали 17 человек, в том числе 5 взрослых и одного ребенка — в масках спасаемого.
По оперативной информации есть пострадавший. Пожар ликвидировали в 18:06. В ликвидации участвовали 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.