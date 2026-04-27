Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 человек эвакуировали из-за пожара в воронежской девятиэтажке

Один человек пострадал в выгоревшей квартире в Воронеже.

В Воронеже вечером в воскресенье возник пожар в многоэтажном доме № 85а по улице Владимира Невского. Сообщение на пульт дежурного поступило в 17:52.

На месте выяснилось, что горит двухкомнатная квартира девятиэтажого дома по всей площади. Из-за сильного задымления спасатели приняли решение об эвакуации жильцов дома.

С расположенных выше этажей эвакуировали 17 человек, в том числе 5 взрослых и одного ребенка — в масках спасаемого.

По оперативной информации есть пострадавший. Пожар ликвидировали в 18:06. В ликвидации участвовали 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.