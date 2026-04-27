Двое ялтинцев вымогали у приятеля 2 млн рублей: каждого посадили на пять лет

В Ялте двух местных жителей признали виновными в вымогательстве 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Двое ялтинцев одолжили знакомому 330 тысяч рублей. Летом 2024 года горожане вынудили его оформить нотариальные договоры займа на 900 тысяч рублей. Затем крымчане требовали от знакомого 2 млн рублей. Они потребовали затолкали приятеля в салон авто и стали угрожать, демонстрируя складной нож.
«Противоправная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчан виновными. Каждого из сообщников приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.