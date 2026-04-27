Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое ялтинцев вымогали у приятеля 2 млн рублей: каждого посадили на пять лет

Жители Крыма получил 10 лет колонии на двоих за вымогательство 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте двух местных жителей признали виновными в вымогательстве 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Двое ялтинцев одолжили знакомому 330 тысяч рублей. Летом 2024 года горожане вынудили его оформить нотариальные договоры займа на 900 тысяч рублей. Затем крымчане требовали от знакомого 2 млн рублей. Они потребовали затолкали приятеля в салон авто и стали угрожать, демонстрируя складной нож.

«Противоправная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками органов внутренних дел», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчан виновными. Каждого из сообщников приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

