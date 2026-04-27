Под Волгоградом курьерша забрала 1,7 млн у пенсионерки из Палласовки

Палласовский районный суд Волгоградской области арестовал 22-летнюю жительницу Волжского Альбину Г. до 21 июня 2026 года. Девушку подозревают в хищении 1 700 000 рублей у пенсионерки из Палласовского района.
По версии следствия, 7 апреля 2026 года мошенники позвонили пожилой женщине и сообщили ложную информацию: якобы ей грозит уголовная ответственность за пособничество терроризму.
Испуганная пенсионерка стала выполнять указания звонившего — под предлогом сохранности денег и их декларирования. 17 апреля во дворе своего дома она передала девушке-курьеру наличные — 1 700 000 рублей.
21 апреля по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи установили, что преступление совершила жительница Волжского Альбина Г. На следующий день ее задержали по статье 91 УПК РФ.
Суд изучил доказательства и решил: арест — достаточная мера, чтобы обеспечить ход расследования. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
