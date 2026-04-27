Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом курьерша забрала 1,7 млн у пенсионерки из Палласовки

22-летнюю жительницу Волжского взяли под арест.

Палласовский районный суд Волгоградской области арестовал 22-летнюю жительницу Волжского Альбину Г. до 21 июня 2026 года. Девушку подозревают в хищении 1 700 000 рублей у пенсионерки из Палласовского района.

По версии следствия, 7 апреля 2026 года мошенники позвонили пожилой женщине и сообщили ложную информацию: якобы ей грозит уголовная ответственность за пособничество терроризму.

Испуганная пенсионерка стала выполнять указания звонившего — под предлогом сохранности денег и их декларирования. 17 апреля во дворе своего дома она передала девушке-курьеру наличные — 1 700 000 рублей.

21 апреля по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи установили, что преступление совершила жительница Волжского Альбина Г. На следующий день ее задержали по статье 91 УПК РФ.

Суд изучил доказательства и решил: арест — достаточная мера, чтобы обеспечить ход расследования. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

