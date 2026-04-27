Трое новосибирцев осуждены за хищение 29 млн рублей по «Пушкинской карте»

27 апреля Новосибирский областной суд пересмотрел дело троих местных жителей, осуждённых Дзержинским районным судом 12 января 2026 года. Прокурор подал апелляцию, и суд изменил приговор. Мужчины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Первоначальный приговор предусматривал условное лишение свободы на срок от 3,5 до 4 лет с испытательным сроком такой же продолжительности. Прокурор считал приговор слишком мягким и необоснованно мягким.
«Судом установлено, что в период с 06.06.2022 по 30.09.2022 трое местных жителей в составе организованной группы под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности путём обмана похитили денежные средства, выделенные в рамках реализации федеральной программы “Пушкинская карта”, в сумме свыше 11 млн рублей, принадлежащие АО “Почта Банк”, а также денежные средства в сумме более 17 млн рублей, принадлежащие Министерству культуры Российской Федерации, а всего на общую сумму более 29 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
27 апреля 2026 года Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляцию и позицию гособвинителя, изменил приговор. Условное осуждение было отменено, трое фигурантов отправлены в исправительную колонию общего режима на сроки от 3,5 до 4 лет. Приговор вступил в силу, осуждённых взяли под стражу в зале суда.
«Пушкинская карта» — программа, помогающая молодёжи приобщиться к культуре. Граждане от 14 до 22 лет получают карту с субсидиями на билеты в музеи, театры и другие культурные мероприятия. Однако хищение средств подрывает её эффективность. Дело находится под контролем прокуратуры.
Апелляционное представление прокурора позволило добиться справедливого наказания. Теперь осуждённые будут отбывать реальное наказание в колонии.