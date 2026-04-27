Трое новосибирцев осуждены за хищение 29 млн рублей по «Пушкинской карте»

«Судом установлено, что в период с 06.06.2022 по 30.09.2022 трое местных жителей в составе организованной группы под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности путём обмана похитили денежные средства, выделенные в рамках реализации федеральной программы “Пушкинская карта”, в сумме свыше 11 млн рублей, принадлежащие АО “Почта Банк”, а также денежные средства в сумме более 17 млн рублей, принадлежащие Министерству культуры Российской Федерации, а всего на общую сумму более 29 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.